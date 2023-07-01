Криминал 01 июля 2023, 13:11 Пятилетняя девочка пропала в Оренбургской области СК возбудил уголовное дело по факту пропажи пятилетней девочки в Сорочинске Пресс-служба Следственного комитета

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Днем 30 июня в Сорочинске пропала пятилетняя девочка. По факту исчезновения ребенка возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба СК по Оренбургской области.

В ведомстве рассказали, что девочка ушла из двора дома 142 на Набережной улице Сорочинска около 15 часов. После этого ее никто не видел. По факту исчезновения СК возбудил уголовное дело по статье 105 УК.

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Ребенок был в футболке грязно-розового цвета с надписью Summer Paradise the Happy Place, в бриджах сине-белого цвета, розовых сандалиях на липучке и носках грязно-оранжевого цвета. Всех, кому что-то известно о местонахождении исчезнувшей, попросили обращаться в региональное управление СК по телефонам 8 (3532) 34-38-01 или 123.

В тот день девочка находилась под присмотром бабушки, а ее родители были на работе, рассказала РЕН ТВ координатор поисков из «ОренСпаса» Елена.

«[Бабушка] сказала, что редко оставляет ее одну, всегда под присмотром. Просто здесь вышло так, что старшая внучка болеет, она пошла мерить ей температуру. В этот момент <…> исчезла», — объяснила ситуацию собеседница телеканала.

Ранее в Еврейской автономной области исчез четырехлетний мальчик. К поискам подключились волонтеры, полицейские и кинологи.