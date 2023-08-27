Происшествия 27 августа 2023, 15:26 Турист из Краснодара сорвался с горы и погиб при восхождении на Эльбрус МЧС: турист из Краснодара сорвался с высоты 5 тысяч метров на Эльбрусе Пресс-служба МЧС

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Турист из Краснодара погиб, сорвавшись с высоты пять тысяч метров при восхождении на Эльбрус. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Группа, в которой шел мужчина, состояла из 14 человек. Турист сорвался с горы и получил травмы, несовместимые с жизнью. Спасатели эвакуировали тело погибшего на коммерческом самолете и передали его следователям.

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«Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются», — говорится в сообщении ведомства.

В спасательных работах участвовали 24 представителя Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и три единицы техники.

Ранее сотрудники ведомства эвакуировали путешественников, которые потерялись в Бурятии. Туристы сплавлялись по реке Тые, но в назначенное время не вернулись. Спасатели отправились на их поиски на вертолетах Ми-8.