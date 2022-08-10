Турецкие СМИ сообщили о взрыве газопровода в Стамбуле

Экстренные службы Стамбула перекрыли улицу после взрыва газопровода днем 10 августа, сообщил телеканал TRT Haber. По предварительным данным, в ЧП виноваты специалисты, случайно проткнувшие магистраль во время проведения инфраструктурных работ.

«В Шишли в Стамбуле взорвался газопровод. Улица Галата Дереси была закрыта для движения из-за взрыва», — сообщили журналисты.

Газовая служба перекрыла подачу топлива. После того, как его остатки вышли из трубопровода, с места сняли оцепление. Полицейские задержали двух темнокожих — они пытались пройти через место ЧП, а при задержании оказали сопротивление.

В Мексике случился взрыв на территории государственной нефтегазовой компании Pemex. Причиной стала незаконная врезка в трубопровод. Сотрудники компании ликвидировали последствия утечки. В результате происшествия погиб один человек.