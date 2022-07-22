Взрыв произошел на востоке Мексики. Один человек погиб

В мексиканском штате Веракрус на территории государственной нефтегазовой компании Pemex произошел взрыв. В результате случившегося один человек погиб. Об этом написала газета El Milenio.

С территории компании были эвакуированы более полутора тысяч человек. По предварительной информации, причиной взрыва стала утечка газа из нелегальной врезки в магистраль, сообщила «Свободная пресса».

Работники самой компании сами ликвидировали последствия взрыва.