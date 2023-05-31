Происшествия 31 мая 2023, 09:39 ТЦ «Феникс» вспыхнул в Орехово-Зуеве МЧС РФ: в Орехово-Зуеве загорелся ТЦ «Феникс» «ВКонтакте»

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Утро в Орехово-Зуеве началось с воя пожарных сирен — вспыхнул торговый центр «Феникс» на Парковской улице. В пресс-службе ГУ МЧС России «360» сообщили, что возгорание началось на втором этаже.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС 08:48. В главке передали, что пламя распространилось на 80 квадратных метров.

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Орехово-Зуевская городская прокуратура взяла на контроль установление причин и обстоятельств пожара в здании, написали в пресс-службе ведомства. Информация о пострадавших не поступала.

«В настоящий момент идет тушение пожара», — сообщили в прокуратуре.

В сети очевидцы делились кадрами горящего здания. Некоторые предположили, что причиной возгорания могла быть неисправность проводки.

Ранее пожарно-спасательные службы потушили возгорание в трехкомнатной квартире на западе Москвы.