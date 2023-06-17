Происшествия 17 июня 2023, 20:15 Цыганская свадьба в Минеральных Водах закончилась массовой дракой из-за пролитого шампанского Shot: 29 человек задержали во время массовой драки на цыганской свадьбе в Минводах Соцсети

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Массовую драку устроили гости цыганской свадьбы в Минеральных Водах. Причиной стал пролитый бокал шампанского. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Полиция забрала в отделение 29 человек, девятерым из них предъявили обвинение по административной статье «Мелкое хулиганство».

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Веселье переросло в драку после того, как один из мужчин случайно опрокинула бокал с напитком на другого. Завязалась драка, к ней мгновенно подключились почти все гости. Работники ресторана попытались разнять драчунов, но в итоге вызвали полицию.

В сети появилось видео, где несколько десятков людей, в том числе женщины и дети, дерутся. С некоторых гостей сорвали одежду, еще одному откусили ухо, сообщил голос за кадром.

В начале июня массовая драка произошла возле «Лахта Центра» в Санкт-Петербурге. Подрались несколько десятков мигрантов в спецовках и люди в гражданской одежде. В ход пошли не только кулаки, но и каски. Причиной потасовки могла стать бесплатная еда.