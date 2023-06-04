Происшествия 04 июня 2023, 14:19 Мигранты устроили массовую драку в Петербурге из-за бесплатной еды Десятки мигрантов подрались в Петербурге из-за бесхозных продуктов

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Массовая драка с участием рабочих произошла возле «Лахта Центра» в Санкт-Петербурге. Десятки разъяренных мужчин выясняли отношения на Приморском шоссе у АЗС, видео опубликовал Telegram-канал Mash на Мойке.

На кадрах видно, как столкновения происходят между людьми в спецовках и людьми в гражданской одежде, в ход идут каски. Участников потасовки разогнали правоохранители в течение получаса.

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По информации «Известий», причиной массовой драки рабочих могла стать бесплатная еда. В этом районе полиция проводит проверки из-за незаконной торговли продуктами. Когда деятельность торговцев приостанавливают, рабочие пытаются забрать эту еду бесплатно.

После массовой драки в полицию доставили больше 100 иностранных рабочих. Правоохранители проверяли у них миграционные документы и устанавливали причину конфликта, написала «Фонтанка».