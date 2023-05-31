Происшествия 31 мая 2023, 10:08 Цыганка развела пожилую москвичку на полтора миллиона рублей «112»: цыганка украла у пожилой москвички почти полтора миллиона рублей Unsplash

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В Москве пожилая женщина стала жертвой умелой аферистки. Цыганка необычным способом украла у нее 1,25 миллиона, сообщил Telegram-канал «112».

По информации из источника, мошенница остановила пенсионерку на улице и сходу заявила, что на ней порча. Женщина испугалась и попросила снять проклятье.

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Ясновидящая, как бы между прочим, спросила, сколько у пенсионерки денег. Та ответила честно, что дома хранит почти полтора миллиона рублей. После этого цыганка начала представление.

Она попросила пенсионерку вынести два сырых яйца, три щепотки соли и полотенце, а также деньги, свечку и скотч. В ходе обряда колдунья разбила яйца в ткань. Оттуда чудесным образом выползли три черных змейки. Тогда пенсионерка полностью доверилась цыганке. Ясновидящая обмотала пожилую женщину скотчем вместе с деньгами и велела три дня не снимать повязку. Кроме того, она запретила ей кому-либо рассказывать про обряд.

Пенсионерка вернулась домой и «проснулась». Вместо денег под скотчем она обнаружила резаную бумагу.

Пожилая женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением на колдунью.

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