Эксклюзив 07 апреля 2023, 18:42 «Обычный участковый-терапевт». Врача из Подмосковья рассмешили обвинения в целительстве магией Однокурсники врача из Подмосковья призвали оградить его от пациентов из-за связи с магией Pxhere

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На врача из Подмосковья Игоря Ионина пожаловались в Росздравнадзор за то, что он якобы обещал исцелить мужа клиентки при помощи магии, но не сделал этого. Сам медик в беседе с «360» назвал историю смешной и раскрыл подробности истории.

Свечи и кровь для лечения от последствий инсульта

В редакцию Telegram-канала Shot на условиях анонимности обратились выпускники медицинского университета имени Сеченова. Они попросили оградить от нападок пациентов 23-летнего «кандидата медицинских наук» Ионина. При помощи магии он якобы может вылечить любую болезнь.

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«Мы знакомы с первого курса. С самого начала мы знали о его информационной деятельности, так скажем. Что вот он там представляется магом, целителем. Но мы особо не обращали на это внимание», — рассказал один из однокурсников Ионина.

Еще один человек рассказал, что медик представляется врачом с разными специальностями и 11-летним стажем. Но Ионин почти сразу после окончания вуза начал работать в частной клинике в Мытищах. На сайте учреждения утверждается, что у врача широкая специализация — от стоматологии и гастроэнтерологии до кардиологии и эндокринологии.

Его бывшие однокурсники сообщили, что от действий мага-врача пострадали несколько человек. По данным канала, одной из клиенток он пообещал исцелить мужа от последствий инсульта с помощью свечей и крови за 30 тысяч рублей, однако сделать этого не смог. На него уже написали несколько жалоб в Роспотребнадзор и в Росздравнадзор.

В доказательство причастности Ионина к магии издание опубликовало кадры, на которых он в социальных сетях представляется как потомственный колдун и целитель.

Смешная история

В беседе с «360» Ионин заверил, что работает обычным терапевтом. О происходящем вокруг него врач узнал из социальных сетей.

«Очень смешная история. Я обычный участковый-терапевт. Все, что пишут, сам узнал из этих постов. Еще неделю назад меня начали шантажировать, предлагали, чтобы я заплатил 500 тысяч рублей, и после этого все затихнет. Когда я отказался, появились всякие посты, специальности и так далее», — подчеркнул он.

Ионин уверяет, что никогда не врал насчет своего стажа, а в открытых источниках о нем имеется вся информация.

«Никогда не врал о своем стаже, да и у меня никто не спрашивал особо. А в открытых именно моих источниках указана актуальная информация, где я учусь и когда закончил университет», — констатировал врач.

Он добавил, что высказал свою позицию про магию и целительство в программе, которую ведет Андрей Малахов. Там Ионин вместе с женой открыто заявили о своем отношении к этому. Его супруга в рамках шоу сказала, что всегда нужно обращаться к доказательной медицине. Она призывала обращаться к специалистам, проходить комплексное обследование и «не надеяться только на чудеса».