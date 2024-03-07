Происшествия 07 марта 2024, 13:36 ЦВО Минобороны подтвердил сообщения о пожаре в танковом училище в Казани РИА «Новости»

Читать 360tv в

Руководство Центрального военного округа подтвердило информацию о пожаре в одном из зданий Казанского высшего танкового училища. Огонь локализовали, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

Там также уточнили, что возгорание выявили 7 марта около 12:00. Огонь охватил подсобное нежилое помещение на втором этаже здания училища.

Реклама

«В 12:20 силами пожарных расчетов возгорание локализовано. В настоящее время осуществляется проливка очага возгорания», — добавили в пресс-службе.

По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за неисправной электропроводки.

Информация о пожаре сначала появилась в СМИ. Telegram-канала Baza сообщил, что в Казани загорелись казармы командного танкового училища на Оренбургском тракте. Издание опубликовало кадры с места случившегося. На ролике можно увидеть, что здание охватил дым.