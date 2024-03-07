Важное 07 марта 2024, 12:56 Пожар вспыхнул в казармах Казанского танкового училища РИА «Новости»: в Казани произошел пожар в танковом училище

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Пожар случился на территории танкового училища в Казани. Об этом сообщило РИА «Новости».

Причины возгорания и информацию о пострадавших в издании не указали.

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По информации Telegram-канала Baza, в городе горят казармы казанского командного танкового училища, которое находится на Оренбургском тракте.

Огонь охватил кровлю здания, экстренные службы присвоили пожару второй ранг. На место выехали пожарные. Издание также опубликовало видеозапись с места происшествия. На снятых на высоте кадрах видно, что здание охвачено дымом.

Ранее крупный пожар произошел в воронежском пансионате в Коминтерновском районе города. Во время ЧП в здании находились 52 человека, часть из которых не могла самостоятельно покинуть горящий дом. Спасатели оперативно эвакуировали всех постояльцев и сотрудников пансионата, никто из них не пострадал.

Огонь охватил крышу здания, для тушения пожара МЧС задействовали 66 специалистов и 24 единицы техники.