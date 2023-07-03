Происшествия 03 июля 2023, 22:41 Цистерны с авиатопливом сошли с путей в Екатеринбурге Вагон и две цистерны с авиатопливом сошли с рельс в Екатеринбурге РИА «Новости»

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Три вагона грузового поезда сошли с путей в Екатеринбурге. Опрокинулись товарный вагон и две цистерны с авиатопливом, из-за чего произошел разлив горючего, сообщило Ura.ru.

Все случилось у Бронетанкового ремонтного завода на станции Керамик.

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«На подъездном железнодорожном пути к 144 Бронетанковому ремонтному заводу в районе станции Керамик произошел сход трех вагонов: две цистерны с авиационном топливом, один крытый вагон», — привело агентство слова собеседника из экстренных служб.

На место выехали сотрудники МЧС, задержек в движении поездов на станции нет. Место протечки топлива на данный момент засыпано сорбентом.

Следственный комитет уже организовал проверку. Проводится осмотр места, выясняются причины и обстоятельства схода вагонов.

Свою проверку организовала Уральская транспортная прокуратура.

«Транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия, в ходе которых будет дана оценка соблюдению работниками железнодорожного транспорта законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — сказано в сообщении надзорного ведомства.

Ранее в Приморском крае сошел с рельсов самоходный экипаж. Произошел сход трех вагонов и четырех секций локомотива.