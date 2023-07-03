03 июля 2023, 02:17
Локомотив практически весь сошел с рельсов в Приморье
РЖД: локомотив почти полностью сошел с рельсов в Приморье на перегоне Анисимовка — Тигровы
Самоходный рельсовый экипаж почти весь сошел с рельсов в Приморском крае. Информация об этом опубликована на официальном интернет-портале Российских железных дорог.
«На перегоне Анисимовка — Тигровый двухпутного электрифицированного участка Смоляниново — Партизанск ДВЖД произошел сход трех вагонов и четырех секций локомотива», — сказано в сообщении.
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На сайте указано, что ЧП произошло 2 июля, в 21:46 по местному времени. Из-за случившегося приостановлено железнодорожное сообщение. Для устранения последствий на место прибыли восстановительные поезда станций Первая речка и Партизанск.
В результате никто не пострадал, также не найдено никаких угроз для экологической системы. О причинах случившегося пока не сообщили.
Ранее стало известно о диверсии на железной дороге в Иркутской области на границе Аларского и Черемховского районов. Неизвестный решил поджечь релейный шкаф, расположенный между станциями Забитуй и Черемхово.
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