Происшествия 03 июля 2023, 02:17 Локомотив практически весь сошел с рельсов в Приморье РЖД: локомотив почти полностью сошел с рельсов в Приморье на перегоне Анисимовка — Тигровы Freepik

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Самоходный рельсовый экипаж почти весь сошел с рельсов в Приморском крае. Информация об этом опубликована на официальном интернет-портале Российских железных дорог.

«На перегоне Анисимовка — Тигровый двухпутного электрифицированного участка Смоляниново — Партизанск ДВЖД произошел сход трех вагонов и четырех секций локомотива», — сказано в сообщении.

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На сайте указано, что ЧП произошло 2 июля, в 21:46 по местному времени. Из-за случившегося приостановлено железнодорожное сообщение. Для устранения последствий на место прибыли восстановительные поезда станций Первая речка и Партизанск.

В результате никто не пострадал, также не найдено никаких угроз для экологической системы. О причинах случившегося пока не сообщили.

Ранее стало известно о диверсии на железной дороге в Иркутской области на границе Аларского и Черемховского районов. Неизвестный решил поджечь релейный шкаф, расположенный между станциями Забитуй и Черемхово.