Цирковой медведь укусил ребенка после представления в Приамурье | 360°

Происшествия 08 ноября 2022, 04:00 Цирковой медведь укусил ребенка после представления в Приамурье СК: в Приамурье цирковой медведь укусил за плечо семилетнего мальчика Unsplash

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Медведь укусил за плечо ребенка после циркового представления в поселке Поярково. Об этом сообщил Следственный комитет Российской Федерации по Амурской области.

«В понедельник после представления приезжей цирковой труппы во время фотографирования с медведем, животное укусило семилетнего мальчика за плечо», — говорится в сообщении.

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Следователи осмотрели место происшествия, а также опросили очевидцев и участников цирковой труппы. В настоящее время жизни и здоровью ребенка в ничего не угрожает. Врачи осмотрели пострадавшего мальчика и отправили домой.

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Константиновский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку, после которой будет принято соответствующее решение.

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