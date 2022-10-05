Обезьяна напала на доктора Мясникова во время съемок шоу | 360°

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Обезьяна напала на доктора Мясникова во время съемок шоу

Обезьяна напала на доктора Мясникова на съемках шоу «О самом главном»

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Обезьяна набросилась на врача и телеведущего Александра Мясникова во время съемок программы «О самом главном». Животное вцепилось зубами в его ногу. По словам пострадавшего, агрессивная обезьяна укусила больно, но серьезного вреда не нанесла. Об этом сообщил Telegram-канал kp.ru.

По мнению теледоктора, таким образом обезьяна проявила свой характер. После программы Мясников и примат помирились.

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«Но он так куснул, чуть-чуть, кожу-то не прокусил.<…> Анализы я, конечно, не сдавал, ничего не делал, делов-то тут. <…> Так что все нормально», — успокоил зрителей ведущий.

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Ранее Мясников рассказал, какую опасность могут нести домашние животные своим хозяевам. По его словам, некоторые кошки и собаки являются переносчиками опасного паразитарного заболевания — токсоплазмоза.

Однако в 90% случаев заражения токсоплазмозом связано с сильным снижением иммунитета у человека. Профилактикой этой болезни является тщательное мытье фруктов и овощей, а также хорошая прожарка мяса и питье только кипяченой воды.

Доктор Александр Мясников

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