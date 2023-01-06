Происшествия 06 января 2023, 17:09 Цирковое представление в Кисловодске остановили после драки двух тигриц Драка тигриц Ярослава Запашного сорвала цирковое представление в Кисловодске РИА «Новости»

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Новогоднее цирковое представление в Кисловодском цирке остановили после драки двух тигриц. Как сообщили в социальных сетях зрители, один из зверей так и не смог подняться после полученных ран, а кровь залила всю арену.

Разнимать зверей бросился дрессировщик и его помощники, а также охранники, которые находились за сеткой. Представление остановили, а всех зрителей попросили покинуть зал.

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Дрессировщик Ярослав Запашный заявил, что настолько ожесточенная драка между животными произошла на его памяти впервые. Он подчеркнул, что пострадавшая тигрица получила очень серьезные травмы и сейчас за сохранение ее жизни ведут борьбу ветеринары.

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«Я приношу всем зрителям свои извинения. Такое впервые на моей памяти. Драки бывали, но настолько жестокая у меня впервые», — подчеркнул он.

Это не первое нападение цирковых животных за последние дни. В минувший четверг, 5 января, лев со спины напал на дрессировщика Алексея Макаренко во время представления в цирке Сочи.

Сам цирковой деятель в беседе с «360» заявил, что это стандартная ситуация, в которой он не уследил за поведением льва.

«Животные дрались, мы их разнимали, чтобы избежать травм. Подкрался сзади. Природа, ничего не поделаешь», — заявил Макаренко. Он признался, что получил травмы, но работать они не помешают.