Эксклюзив 16 апреля 2024, 22:41 Цирк на колесах. Трое подростков одновременно прокатились на электровелосипеде в Москве Трое подростков одновременно прокатились на электровелосипеде в Москве

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Трое подростков прокатились на электровелосипеде по оживленной улице в Москве. Видео велопрогулки оказалось в распоряжении «360».

«Цирковой номер» сняли на телефон на улице Говорова в Западном административном округе столицы. Молодые люди взгромоздились на велобайк оригинальным образом. Девушка сидела на укрепленной у руля корзине. Второй пассажир расположился на багажнике, а «водитель» гнал велик, явно нарушая правила дорожного движения.

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С наступлением весны количество обращений к врачам с ушибами, ссадинами и переломами традиционно растет, рассказал главный детский травматолог-ортопед Подмосковья Александр Григорьев. По его словам, в весенне-летний период детский травматизм повышается до 20%.