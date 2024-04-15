Подмосковье 15 апреля 2024, 15:39 Травматолог Александр Григорьев рассказал о правилах детской езды на велосипеде Пресс-служба Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы (Кукушкина Елизавета Сергеевна)

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С наступлением весны количество обращений к врачам с ушибами, ссадинами и переломами традиционно растет. Главный детский травматолог-ортопед Подмосковья Александр Григорьев рассказал, как уберечь детей от травм при катании на велосипеде.

По его словам, в весенне-летний период детский травматизм повышается до 20%.

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«Дорогие родители, перед прогулкой на велосипеде убедитесь в том, что ваш ребенок надел шлем, перчатки и светоотражающую одежду, а наушники оставил дома. Проговорите с ребенком о том, что руль необходимо держать крепко, двумя руками. Регулярно повторяйте с ребенком правила дорожного движения», — рассказал Григорьев.

Он отметил, что травму легче предотвратить, чем потом лечить.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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