Цинковый гроб для маленькой девочки нашли в лесу на Ставрополье

В Ставропольском крае местная жительница обнаружила в лесу брошенный цинковый гроб, в котором лежала бирка с данными восьмилетней девочки, умершей в этом году. Тела ребенка в гробу не было. Об этом написал «Царьград».

Оцинкованный детский гроб нашли в лесополосе в районе села Левокумка. Внутри была бирка, в которой были указаны даты рождения и смерти восьмилетней девочки. Ребенок скончался после болезни. У него диагностировали сепсис, постреанимационную болезнь, внутримозговую гематому и другие недуги. В результате она умерла с пневмонией.

Правоохранительные органы уже начали проверку по факту страшной находки. По одной из версий, гроб мог выкинуть в лесу работник фирмы ритуальных услуг, чтобы не тратить много времени на утилизацию. Это уже не первый подобный случай в регионе. По данным СМИ, в прошлом году в Минеральных Водах тоже находили пустой гроб, который бросили на дороге.

Ранее в Балашихе женщина принесла к зданию администрации гроб с телом покойной сестры, которую она не смогла похоронить из-за алчных ритуальщиков, потребовавших с нее 120 тысяч рублей за место на кладбище. Власти помогли решить проблему.