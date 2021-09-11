Власти Балашихи помогли женщине похоронить сестру после отказа ритуальщиков

Власти Балашихи помогли местной жительнице организовать похороны ее сестры после того, как ей отказались выдать разрешение на захоронение. На кладбище женщине поставили условие, что хоронить можно только через них. Но назвали сумму, которая оказалась для нее непосильной.

Женщина в субботу принесла гроб с телом покойной сестры к здании администрации Балашихи. Оказалось, что она не смогла похоронить родственницу, потому что на кладбище с нее потребовали слишком много денег. А когда она нашла ритуальщиков подешевле, то на кладбище отказались выдавать разрешение на захоронение. Власти вмешались в ситуацию и утрясли все вопросы.

«Она планировала похоронить свою сестру рядом с отцом на Фенинском кладбище, но не знала, где взять разрешение на захоронение. В настоящий момент администрация городского округа помогла жительнице с организационными вопросами. Покойную сестру Натальи захоронили на Фенинском кладбище», — сообщили в администрации.

В Instаgrаm-канале «Мои Люберцы» написали, что на кладбище с женщины требовали 120 тысяч рублей.