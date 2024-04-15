Происшествия 15 апреля 2024, 23:35 Цель — адреналин. Подросток-зацепер доехал из Москвы до Петербурга между вагонами Зацепера, приехавшего на поезде из Москвы в Петербург, задержали на вокзале РИА «Новости»

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В Санкт-Петербурге задержали молодого человека, который доехал на высокоскоростном поезде из Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

«17-летний москвич планировал осуществить поездку из Москвы в Санкт-Петербург и обратно с целью получения адреналина», — отметили в сообщении ведомства.

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Юношу поместили в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. На родителей составили протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ.

Ранее на Павелецком направлении Московской железной дороги погиб человек. Его ударило током на платформе Варшавская. Неизвестного обнаружили на крыше вагона. Он находился около токоприемника. Оперативным службам пришлось ждать отключения электричества, чтобы осмотреть пострадавшего. Выяснилось, что он не выжил.