Происшествия 26 января 2023, 10:25 Цех по изготовлению металлоизделий загорелся в Ставрополе МЧС сообщило о возгорании цеха по изготовлению металлоизделий в Ставрополе

Читать 360tv в

Возгорание произошло 26 января в здании мебельного цеха в Ставрополе. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

«Сообщение о пожаре по адресу: город Ставрополь, улица Селекционная, 9д, корпус 2 поступило в 08:40. Возгорание произошло в мебельном цехе. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Реклама

В ведомстве уточнили, что огонь охватил цех по изготовлению металлоизделий на площади две тысячи квадратных метров. К тушению пожара привлекли 55 человек и 17 единиц техники.

Ранее стало известно о пожаре в торговом центре «Домовенок» в Екатеринбурге. На втором этаже вспыхнули строительные материалы.

В ночь на 26 января на севере Москвы сгорели припаркованные автомобили. Сначала загорелась одна машина, потом огонь перекинулся на рядом стоящие автомобили. В результате выгорели три иномарки.

Днем ранее в Петербурге загорелся пассажирский автобус. К счастью, на тот момент пассажиров в салоне не было.