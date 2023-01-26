Эксклюзив 26 января 2023, 06:39 Припаркованные автомобили сгорели на севере Москвы Три автомобиля сгорели на парковке на севере Москвы Телеканал «360»

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В Северном административном округе Москвы сгорели три припаркованных автомобиля. Пожарные потушили огонь на площади 15 квадратных метров, рассказал источник «360».

Машины стояли на парковке у дома по улице Маршала Федоренко. В 00:47 местные жители заметили, что загорелся один автомобиль, и вызвали спасателей. Огонь перекинулся на другие, и в результате выгорели три — Chery Tiggo, BMW X5 и Lada. Площадь возгорания увеличилась до 15 квадратных метров, о пострадавших с места пожара не сообщали. На фото видно, что сильней всего пострадали салоны машин и все, что под капотом.

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В среду в Выхино-Жулебино на юго-востоке Москвы тоже сгорели три машины — Kia, Chery и микроавтобус Toyota. Пожар начался после того, как владелец завел свою машину на газу.