Цех Дмитриевского химического завода загорелся в Кинешме

В одном из цехов на территории Дмитриевского химического завода в Кинешме произошел пожар, сообщили в Главном управлении МЧС России по Ивановской области.

Спасателей вызвали на улицу Производственную, 1. Они прибыли на место в 9:00, спустя 40 минут локализовали возгорание. По данным на 9:41, пожар еще не потушен.

Примерная площадь пожара составляет 800 квадратных метров, сообщили «Известия». С предприятия были эвакуированы 143 человека, пострадавших нет. Местные жители рассказывают о крупном столбе темного дыма над заводом.

Крупный пожар также произошел сегодня в Казахстане. Огонь охватил школу в Павлодаре, из нее эвакуировали больше 500 человек. В местном управлении здравоохранения сообщили, что была госпитализирована женщина — 47-летняя учительница. У нее диагностировали отравление угарным газом средней степени тяжести.