Почти 600 человек эвакуировали из горящей школы в казахстанском Павлодаре, пострадала учительница

Крупный пожар произошел в школе Павлодара (город в северо-восточном Казахстане) утром 21 апреля. До прибытия спасателей из СОШ №28 эвакуировали 576 человек, в том числе 551 ребенок, сообщило КазТАГ со ссылкой на департамент по ЧС Павлодарской области.

По данным Sputnik, в управлении здравоохранения сообщили о госпитализации 47-летней учительницы с отравлением угарным газом средней степени тяжести.

Сообщение о пожаре на улице Торайгырова, 24, поступило в 8:04 по местному времени (5:04 по московскому). На втором этаже четырехэтажного здания загорелась крыша на площади около 200 квадратных метров. На месте работают 50 сотрудников департамента ЧС и 12 единиц техники. Причина возгорания устанавливается.

В прошлую пятницу, 15 апреля, в Павлодаре случился пожар в школе № 1, напомнило РИА «Новости». Тогда возгорание произошло в книгохранилище. Из помещений школы эвакуировали 479 человек. Пятеро попали в больницу.