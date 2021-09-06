Внедорожник с двумя трупами обнаружили в Саратове

Тела мужчины и женщины обнаружили в Саратове сегодня, 6 сентября. Об этом сообщило издание «СарИнформ» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета РФ.

Трупы нашли неподалеку от садоводческого товарищества «Южный» в поселке Рейник. Погибшие 51-летний мужчина и 58-летняя женщина располагались в салоне автомобиля Niva Chevrolet. Следователи предполагают, что они могли отравиться угарным газом, передали Nation News.

Ранее жителя Читы 1988 года рождения обвинили в жестоком убийстве знакомой. Мужчина признал свою вину.