Жителя Читы обвинили в убийстве знакомой

Жителя Читы 1988 года рождения обвинили в жестоком убийстве знакомой. Об этом сообщил «Царьград».

По версии следствия, подозреваемый совершил преступление 21 июня 2021 года. Он распивал алкоголь вместе с 39-летней знакомой в своей квартире. Между людьми завязалась ссора, в результате которой мужчина зарезал пострадавшую ножом. Ее тело он выбросил во дворе дома № 1 по улице Чкалова.

Прохожие обнаружили тело утром. Следователи связались с родственниками убитой, те смогли опознать труп. Спустя несколько часов задержали подозреваемого. Мужчина признал свою вину.

Уголовное дело с утвержденным обвинением направили в суд.