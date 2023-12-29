Происшествия 29 декабря 2023, 23:09 Тело похищенной пенсионерки с пробитой головой нашли в Тульской области ГСУ СК: пропавшую по дороге на дачу пенсионерку нашли мервой в Тульской области РИА «Новости»

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Тело 70-летней женщины, похищенной несколько дней назад по дороге на дачу в Каширу, обнаружили в городе Венев Тульской области. Об этом сообщило в Telegram-канале ГСУ СК по Московской области.

«Сегодня в Веневском районе Тульской область на обочине дороги местными жителями найдено тело 70-летней москвички с повреждениями в области головы», — рассказали в ведомстве.

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Пенсионерку похитили 23 декабря по дороге на дачу в Кашире. На нее напали, когда она шла от деревни Топканово к Вослинке. Женщина успела позвонить дочери, после чего ее телефон пропал из сети.

По подозрению в расправе полиция арестовала 72-летнего рецидивиста, который недавно освободился из тюрьмы, где отбывал срок за убийство. В багажнике его машины нашли кровь.