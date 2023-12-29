Криминал 29 декабря 2023, 14:53 Подозреваемого в убийстве пропавшей 70-летней женщины в Кашире арестовали Суд арестовал в Подмосковье 72-летнего подозреваемого в убийстве пенсионерки

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Подозреваемого в убийстве 70-летней женщины в городском округе Кашира арестовали до 23 февраля 2024 года. Житель деревни Топканово не признал вину, а тело пенсионерки так и не нашли, сообщила прокуратура Московской области.

Жительница Москвы 23 декабря поехала на дачу, но до места назначения так и не добралась. В пути она позвонила дочери и рассказала о нападении неизвестного мужчины — он ударил ее по голове и затащил в машину. Следком возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России «Убийство».

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Женщина шла по дороге от деревни Топканово к Вослинке, когда встретила ехавшего на машине 72-летнего подозреваемого. Они поругались и, по версии следствия, он ее убил. Суд арестовал мужчину на два месяца. Он не признал вину. По информации прокуратуры, тело жертвы не нашли.

Следователи вычислили возможного преступника, сопоставив записи с камер видеонаблюдения. Им оказался ранее судимый за изнасилование и покушение на убийство несовершеннолетней житель деревни Топканово, который живет рядом с железнодорожной станцией. В его багажнике нашли кровь пенсионерки, а в мусорном баке — ее вещи со следами генотипа этого мужчины.