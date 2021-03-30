Труп мужчины нашли в перевернувшемся в Ленобласти судне

В траулере, который опрокинулся на заводе в Ленинградской области, обнаружили погибшего мужчину. Тело нашли водолазы. Оно находилось в хвосте судна.

Представитель Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ рассказал ТАСС, что найдено тело одного из пропавших в тросах.

Днем 30 марта на судостроительном заводе «Пелла» дало крен строящееся судно. В трюм полилась вода, и траулер завалился на бок.

«По предварительным данным, во время происшествия пострадали два человека, которые с переломами ребер госпитализированы. Шесть человек выбрались самостоятельно, местонахождение еще двух работников не установлено», — сообщали ранее в СК.

После ЧП возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ. Его расследование контролирует Северо-Западная транспортная прокуратура.

Инцидент, по словам источника в экстренных службах, произошел с судном «Скорпион». Морозильный траулер спустили на воду в 2019 году. Строят его по проекту 1701. Длина судна — порядка 61 метра, водоизмещение — более трех тысяч тонн.