Спасательная операция у перевернувшегося в Ленобласти судна попала на видео. Ищут двух человек

Сотрудники МЧС проводят спасательную операцию после крена траулера в Ленинградской области. Подготовку к ней сняли на видео.

На кадрах видно, как спасатели изучают чертеж судна, из оперштаба координируют действия участников операции, а водолазы проверяют оборудование перед погружением.

«По предварительным данным на судне находятся два человека. Проводятся поисково-спасательные работы. Для обследования судна готовятся водолазные группы. В настоящий момент судно стабилизировано», — говорится в сообщении МЧС России.

Ранее в ведомстве сообщили, что в 15:15 поступил сигнал, что на судостроительном предприятии в поселке Отрадное Кировского района накренилось строящееся судно. Трюмы заполнила вода. Шесть рабочих самостоятельно выбрались на берег. ЧП произошло с морозильным траулером проекта 1701 «Скорпион». Это судно предназначено для промысла и переработки рыбы на борту. Оборудование позволяет выпускать до 70 тонн замороженного филе в сутки.