Эксклюзив 21 декабря 2023, 17:19 Труп мужчины нашли в машине на востоке Москвы Труп мужчины обнаружили в закрытой машине на Монтажной улице в Москве РИА «Новости»

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В припаркованной на Монтажной улице в Москве закрытой машине обнаружили труп молодого мужчины. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.

По словам источника, на вид погибшему около 30 лет. Судя по всему, он находился в автомобиле долгое время, так как на его лице зафиксировали трупные пятна.

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Прибывшие на место специалисты вскрыли автомобиль и извлекли тело молодого человека. О причинах его смерти пока ничего не известно. Подробности уточняются.

Ранее труп мужчины со следами разложения извлекли из коллектора теплотрассы в районе Текстильщики на юго-востоке Москвы. Причины его смерти неизвестны.