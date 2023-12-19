Эксклюзив 19 декабря 2023, 14:55 Труп мужчины извлекли из коллектора на юго-востоке Москвы Источник «360»: тело бездомного достали из коллектора в районе Текстильщики РИА «Новости»

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Труп мужчины вытащили из коллектора глубиной в семь метров в районе Текстильщики на юго-востоке Москвы. Об этом «360» сообщил источник из экстренных служб.

По его информации, в коллекторе теплотрассы нашли тело мужчины без определенного места жительства со следами разложения. Точная причина его смерти пока неизвестна.

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Подробности произошедшего уточняются. На место происшествия работают Мосводоканал, Мосгаз и Следственный комитет для установления точных причин и обстоятельств.

Ранее труп мужчины достали из пруда в районе Южное Бутово. Водолазы вытащили его из водоема на Дачной улице. К специалистам за помощью обратился житель столицы, чтобы найти в пруду своего брата.