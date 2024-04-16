16 апреля 2024, 19:13
Труп мужчины нашли в канаве на Киевском шоссе
Источник «360»: тело мужчины обнаружили в СНТ «Дружба»
Мертвого мужчину обнаружили в воде между двумя строительными котлованами в СНТ «Дружба» на 41-м километре Киевского шоссе в Москве. Об этом «360» сообщил источник.
Тело неизвестного нашли в канаве 16 апреля в 17:39. На место происшествия вызвали скорую и полицию.
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Что именно произошло — пока неизвестно. Причина смерти мужчины еще не установлена. Подробности уточняются.
Ранее в Перми нашли мертвым мужчину, пропавшего на Новый год. Местный житель пропал в микрорайоне Левшино по дороге домой — он возвращался от друзей. Погибший замерз насмерть.
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