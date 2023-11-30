Эксклюзив 30 ноября 2023, 14:45 Труп мужчины достали из пруда в районе Южное Бутово Источник «360»: в Южном Бутове из пруда достали утопленника РИА «Новости»

Читать 360tv в

Утопленника достали из пруда в московском районе Южное Бутово. Об этом сообщил источник «360».

По данным источника, водолазы вытащили из водоема вблизи дома № 3 на Дачной улице тело мужчины. На место также выезжали медики.

Реклама

К специалистам обратился житель столицы, чтобы найти в пруду своего брата. Возможно, найденный в пруду человек оказался его родственником.

О мотивах, которые заставили мужчину оказаться в воде, информации не поступало.

Несколько дней назад труп мужчины в водоеме заметили в деревне Крекшино в Новой Москве. Добровольческую группу вызвала родственница пропавшего мужчины. Его тело нашли подо льдом реки Алешинки.