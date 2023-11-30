30 ноября 2023, 14:45
Труп мужчины достали из пруда в районе Южное Бутово
Источник «360»: в Южном Бутове из пруда достали утопленника
Утопленника достали из пруда в московском районе Южное Бутово. Об этом сообщил источник «360».
По данным источника, водолазы вытащили из водоема вблизи дома № 3 на Дачной улице тело мужчины. На место также выезжали медики.
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К специалистам обратился житель столицы, чтобы найти в пруду своего брата. Возможно, найденный в пруду человек оказался его родственником.
О мотивах, которые заставили мужчину оказаться в воде, информации не поступало.
Несколько дней назад труп мужчины в водоеме заметили в деревне Крекшино в Новой Москве. Добровольческую группу вызвала родственница пропавшего мужчины. Его тело нашли подо льдом реки Алешинки.
Москва 2023
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