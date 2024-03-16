Криминал 16 марта 2024, 04:22 Мертвеца без глаз и волос нашли в сугробе в Подмосковье РИА «Новости»

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В Московской области водитель мотобуксировщика «Буран» обнаружил закопанного в сугроб мертвеца. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

«Водитель катался по полю на буксировщике с санями и заметил боковым зрением мертвого мужчину. Труп находился в снегу, у него не было глаз и волос», — уточнил телеканал.

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У закопанного по грудь мужчины руки были сложены и прижаты к телу. Водитель не стал близко подъезжать и обратился в полицию.

Прибывшие на место силовики нашли тело только утром. Оно находилось в 600 метрах от дороги, уточнил телеканал. Сейчас полицейские выясняют причину и обстоятельства смерти погибшего.

В начале марта прохожие наткнулись на труп мужчины на улице Полевой в Тюмени. Очевидцы рассказали, что на место приехала скорая помощь, но спустя время уехала, оставив человека лежать на земле.