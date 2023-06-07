Эксклюзив 07 июня 2023, 18:29 Трудолюбивый и общительный. Друзья — о мужчине, который спас девочку из горящей машины в Подмосковье Житель Ступина спас девочку-подростка из горящей машины

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Житель Ступина вытащил 11-летнюю школьницу из горящего закрытого автомобиля. Видео завирусилось в соцсетях. Друзья мужчины в беседе с «360» охарактеризовали его как положительного человека, трудолюбивого и общительного.

«Мой супруг очень дружен с ним. Мужчина трудолюбивый, общительный», — рассказала жена приятеля жителя Подмосковья.

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Она обратила внимание, что мужчина уже не первый раз «засветился», совершив героический поступок. Женщина призналась, что точно не знает, где работает друг мужа. По ее словам, это какая-то база по переработке отходов.

Подробности происшествия рассказали в ОМВД России по Ступину.

«В дежурную часть 6 июня поступило сообщение о возгорании автомобиля, припаркованного возле одного из домов на улице Чайковского», — уточнили в полиции.

Правоохранители, которые приехали на место происшествия, установили, что причиной возгорания автомобиля стало короткое замыкания. В салоне объятой огнем машины металась девочка-подросток. Случайный прохожий разбил заднее стекло и помог школьнице выбраться из авто.

«Никто не пострадал. По данному факту проводится разбирательство, выясняются все обстоятельства произошедшего», — заключили в ОМВД.

В мае водитель сбежал с АЗС в горящем автомобиле на Сахалине.