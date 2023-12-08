08 декабря 2023, 14:26
Пожарный гидрант прорвало на востоке Москвы
Источник «360»: пожарный гидрант прорвало на Салтыковской улице в Москве
На Салтыковской улице в районе Новокосино в Москве прорвало пожарный гидрант. Фото с места происшествия предоставил «360» очевидец.
На снимке видна мощная струя воды, вырывающаяся из-под земли. Поток воды начал подтапливать проезжую часть.
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К месту события выехали сотрудники экстренных служб. О причинах прорыва пока не сообщалось. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее жилой комплекс покрылся ледяной коркой на юго-востоке Москвы. В здании по адресу Газгольдерная, дом 10, прорвало трубу отопления. Из-за этого на балконах повисли огромные сосульки.
ЖКХ
Москва 2023
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