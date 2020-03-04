Труба пробила лобовое стекло «скорой» в Рязани. Видео

В Рязани в лобовое стекло кареты скорой помощи влетела труба. Видеозапись последствий ДТП опубликовали очевидцы в соцсетях.

Инцидент произошел 3 марта, на улице Советской Армии возле дома № 18, пишет портал 62инфо. На опубликованных в Сети кадрах видно, что часть трубы пробила лобовое стекло «скорой» и вошла в салон.

Жертв и пострадавших при аварии удалось избежать, рассказали порталу в региональном Минздраве. Предположительно, труба была выброшена из окна многоэтажки. Других подробностей не приводится. Сейчас специалисты оценивают нанесенный ущерб. Выясняются все подробности происшествия.

Смертельное ДТП с участием «скорой» произошло 21 января на 47 км автодороги «Йошкар-Ола — Уржум». Жертвами аварии стали три человека: водитель и два пассажира скорой помощи — фельдшер и медицинская сестра.