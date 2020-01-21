Медики скорой помощи погибли в аварии с грузовиком в Марий Эл

По информации ИА Nation News, погибли водитель, фельдшер и медсестра скорой помощи.

«В результате ДТП, по предварительным данным, погибли водитель и два пассажира автомашины скорой медицинской помощи — фельдшер и медицинская сестра. Еще один пассажир „УАЗа“ получил травмы. В ДТП пострадал и водитель грузовика», — уточнила пресс-служба.

На место ДТП прибыли сотрудники следственно-оперативной группы и ГИБДД. Они устанавливают детали инцидента.