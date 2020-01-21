21 января 2020, 11:18
Медики скорой помощи погибли в аварии с грузовиком в Марий Эл
Карета скорой помощи столкнулась с грузовиком на 47 км автодороги «Йошкар-Ола — Уржум». В результате аварии скончались три человека. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
По информации ИА Nation News, погибли водитель, фельдшер и медсестра скорой помощи.
«В результате ДТП, по предварительным данным, погибли водитель и два пассажира автомашины скорой медицинской помощи — фельдшер и медицинская сестра. Еще один пассажир „УАЗа“ получил травмы. В ДТП пострадал и водитель грузовика», — уточнила пресс-служба.
На место ДТП прибыли сотрудники следственно-оперативной группы и ГИБДД. Они устанавливают детали инцидента.