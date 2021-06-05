Троллейбус загорелся в Кемерове. Видео

Утром в Кемерове загорелся троллейбус. По предварительным данным, никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

«Поступило сообщение о пожаре в троллейбусе на проспекте Октябрьский в Кемеровском городском округе. Пожар локализован в 11:20 по местному времени, ликвидирован в 11:21. Всего к тушению пожара от МЧС РФ привлекались семь человек и две единицы техники», — сообщили в ведомстве.

Тем не менее неизвестно, были ли пассажиры в салоне в момент возгорания. В социальных сетях появилось видео с места происшествия. На нем можно разглядеть, что огонь очень быстро распространился по пустому салону троллейбуса. Рядом на остановке стояли люди и ждали спасателей. Они подъехали, когда транспорт был полностью охвачен пламенем. Специалисты быстро все потушили.

Эксперты через время выяснят, что стало причиной возгорания. Не исключено, что огонь спровоцировало замыкание проводки.

Несколько дней назад в Красноярске загорелся автобус, в котором находились 50 пассажиров. Их эвакуировали до прибытия пожарных. Никто не пострадал.