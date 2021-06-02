Автобус с пассажирами загорелся в Красноярске

В Красноярске загорелся автобус, в котором находилось 50 пассажиров. Их эвакуировали до прибытия пожарных.

Автобус загорелся утром 2 июня. Пострадавших во время пожара не оказалось. Об этом рассказали в МЧС региона.

«В районе улицы Белинского 1, произошел пожар в маршрутном автобусе № 50. В автобусе находились 50 пассажиров», — сообщили в ведомстве.

Люди сами вышли из загоревшего автобуса. Приехавшие пожарные потушили пожар, пострадавших нет.

В конце мая в Приморском районе Санкт-Петербурга на Ушаковской набережной загорелся экскурсионный автобус. В нем находились 47 первоклассников с родителями — они ехали на представление в цирк. В результате происшествия никто не пострадал.