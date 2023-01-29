Происшествия 29 января 2023, 03:26 Тройное убийство произошло на севере Москвы Тела трех человек нашли в квартире на севере Москвы РИА «Новости»

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На севере Москвы произошло тройное убийство. По предварительным данным, 45-летний мужчина напал с ножом на супругу и сына. От полученных ранений они скончались. После этого москвич свел счеты с жизнью, сообщил Telegram-канал Mash.

Преступление произошло в квартире на Флотской улице в Головинском районе Москвы. В данный момент на месте происшествия работают полиция и сотрудники Следственного комитета. Обстоятельства и причины совершенного убийства выясняются.

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Ранее сообщалось, что в Казани неизвестный мужчина прямо на улице набросился с молотком на 36-летнюю женщину. Он нанес ей множество ударов по голове. Пострадавшую госпитализировали с тяжелыми травмами, однако врачи не смогли ее спасти. Полиция разыскивает подозреваемого.