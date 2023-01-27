Эксклюзив 27 января 2023, 16:08 Мужчина забил насмерть жительницу Казани молотком. Это попало на видео «360» опубликовал момент убийства женщины молотком в Казани

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Неизвестный мужчина до смерти забил женщину молотком на улице Казани. Преступника разыскивают. Видео момента убийства оказалось в распоряжении «360».

На кадрах видно, как неизвестный поджидает свою жертву около подъезда. Когда женщина вышла, он набросился на нее и нанес ей множество ударов по голове.

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По данным УМВД России по Казани, преступление произошло вечером 26 января. Пострадавшую 36-летнюю женщину доставили в больницу, но врачи не смогли ее спасти — от полученных травм она скончалась.

Известно, что у нападавшего был сообщник. По данным Telelgram-канала «112», второй подозреваемый ждал жертву с другой стороны здания. Правоохранительные органы сейчас их ищут. Полиция выясняет причины такой жестокой расправы.