Тройное ДТП произошло на Щелковском шоссе

По данным сайта «Дни.ру», в аварии никто не пострадал. В результате на шоссе заблокированы вторая и третья полосы в сторону области.

Ранее в Краснодаре произошла авария с участием двух легковушек, в результате которой четыре человека пострадали. По данным издания, 23-летний водитель Hyundai Solaris сбил на улице Стасова двух женщин, который переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.