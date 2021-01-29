29 января 2021, 14:10
Тройное ДТП произошло на Щелковском шоссе
Три машины столкнулись на Щелковском шоссе в Москве. Об этом сообщило издание «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта.
По данным сайта «Дни.ру», в аварии никто не пострадал. В результате на шоссе заблокированы вторая и третья полосы в сторону области.
Ранее в Краснодаре произошла авария с участием двух легковушек, в результате которой четыре человека пострадали. По данным издания, 23-летний водитель Hyundai Solaris сбил на улице Стасова двух женщин, который переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.