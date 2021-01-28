28 января 2021, 22:02
Четыре человека пострадали в ДТП в Краснодаре
В Краснодаре произошла авария с участием двух легковушек, в результате которой четыре человека пострадали. Об этом сообщил портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
По данным издания, 23-летний водитель Hyundai Solaris сбил на улице Стасова двух женщин, который переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В итоге иномарка выехала на встречку и врезалась в отечественное авто ВАЗ-2107. Травмы получили оба водителя и два пешехода. Пострадавшие госпитализированы. Правоохранители проводят проверку.