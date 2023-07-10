Происшествия 10 июля 2023, 23:11 Трое туристов сорвались со склона в горах Северной Осетии МЧС РФ: трое туристов сорвались со склона в горах Северной Осетии Telegram-канал ГУ МЧС России по РСО-Алания

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Северо-Осетинские спасатели приступили к проведению поисково-спасательных работ в Алагирском районе — около села Бад. Там со склона сорвались трое туристов, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.

На помощи туристам отправились 13 спасателей. Ищут пропавших на разных направлениях.

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«Так как из-за плохой связи нет понимания, на которой из сторон хребта произошло происшествие, поиск будет осуществляться двумя группам», — передавали в МЧС.

Всего в тургруппе, зарегистрированной в МЧС России, было шесть человек.

Спецслужбы предупреждали о плохих погодных условиях. Из-за ненастья для обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали было запрещено движение на участке Бурон — Северный Портал Рокского тоннеля.

Ранее мать с ребенком сорвались со скалы в Сочи. На помощь туристам из города Екатеринбурга прибыл вертолет, спасателям удалось обнаружить пострадавших и эвакуировать их со склона хребта горы Ачишхо.