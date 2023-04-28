28 апреля 2023, 14:40
Мать с ребенком сорвались со скалы в Сочи
Шестнадцатилетний подросток и его мать сорвались со скалы во время похода в горы Сочи. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Отмечается, что на помощь туристам из города Екатеринбурга прибыл вертолет, спасателям удалось обнаружить пострадавших и эвакуировать их со склона хребта горы Ачишхо.
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Как сообщили «Дни.ру», при падении женщина ударилась головой и потеряла сознание, подросток травмировал ногу.
Сочи
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