Важное 05 декабря 2022, 20:08 Трое российских военных погибли в результате атаки беспилотников ВСУ на аэродром Минобороны подтвердило гибель трех военных при атаке ВСУ на российский аэродром РИА «Новости»

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Трое военнослужащих ВС России, находившихся на аэродроме ВКС РФ, получили смертельные ранения при атаке украинских беспилотников. Еще четверо получили ранения, сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, ВСУ нанесли удары реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области.

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«Трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения», — отметили в министерстве.

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Четырех военнослужащих с ранениями госпитализировали. Медики оказывают им необходимую помощь.

Украинские БПЛА перехватили средства противовоздушной обороны ВКС России. В результате падения и взрыва обломков реактивных беспилотников два самолета получили серьезные повреждения обшивки корпуса.

Ранее российские военнослужащие уничтожили две радиолокационные станции ВСУ в Херсонской области с помощью беспилотников-камикадзе. Военные уничтожили радиолокационную станцию 36Д6 и радиолокационную станцию кругового обзора П-18.