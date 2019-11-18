  • Трое погибли при стрельбе в Walmart в США

    18 ноября 2019, 20:29

    Кирилл Фролов

    В американском штате Оклахома вооруженный человек открыл огонь по посетителям супермаркета Walmart. В результате погибли три человека, включая преступника, сообщили в полиции изданию The Duncan Banner.
    Трое погибли при стрельбе в Walmart в США

    Инцидент произошел в городе Дункан около 10 утра по местному времени (19 часов по московскому).

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    На месте находится полиция и машины скорой помощи. Магазин оцеплен, посетителей не впускают и не выпускают из здания, сообщили очевидцы изданию KOKH.

    К супермаркету выехал окружной прокурор Джейсон Хикс. В полиции обещают в скором времени провести пресс-конференцию по поводу случившегося.

    Начальник полиции Дункана Дэнни Форд сообщил AP, что двое убитых находились в автомашине, третий погиб на стоянке возле Walmart.

    Полиция ищет свидетелей стрельбы.

    Дункан находится на расстоянии 130 километров к югу от столицы штата, города Оклахома-Сити.

    В августе националист Патрик Крузиус устроил стрельбу в супермаркете Walmart, расположенном в американском городе Эль-Пасо на границе с Мексикой. Преступник убил 22 человека и ранил 20. После задержания он заявил, что целью расправы были мексиканцы.